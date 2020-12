wie jedes Jahr verteile ich an Weihnachten auch diesmal an diejenigen Geschenke, die sich in besonderer Weise auf meinen Wunschzettel gespielt haben.

Finanzminister Scholz geht davon aus, dass im März eine nächste Soforthilfe nötig wird, da völlig unklar ist, mit was Schalke in Zukunft je Geld verdienen will. Das erklärt schon der Volksmund: "Die Knappen". Ich habe Sportdirektor Jochen Schneider angeboten, das Ausfüllen des Formulars zu übernehmen, damit nichts in pro-russischen Kanälen im Aufsichtsrat versickert.