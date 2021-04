"Es geht ein Trainer, der alles gewonnen hat, der wieder Meister wird", sagte der 50-Jährige. Salihamidzic sei eigentlich ein super Typ, so Scholl: "Das hätte eigentlich funktionieren können und müssen."

Er selbst habe auch nicht nur positive Erfahrungen gemacht. "Da wird gearbeitet mit Gerüchten, Verleumdungen, mit Lügen, Intrigen, alles", sagte Scholl. "Und wenn du da nicht stabil bist - also miteinander auch, als Verein in der obersten Etage - dann passiert so was, was wir jetzt sehen."

Flick hatte sein Abschied aus München zum Saisonende angekündigt. Unter anderem drückte der 56-Jährige Unzufriedenheit über die Neuzugänge aus.

Mehrere Fans gaben Salihamidzic eine Mitschuld am Abgang des Erfolgs-Trainers. Das führte zu einer Petition gegen den Sportvorstand und Hassnachrichten auf den sozialen Medien gegen seine Familie.

