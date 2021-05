Publiziert 16/05/2021 Am 16:08 GMT | Update 16/05/2021 Am 16:14 GMT

"Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine. Ich habe einen ganz klaren Plan", erklärte Klose: "Ich glaube, das weiß Oliver Kahn ganz genau. Und er weiß auch, dass ich nächste Saison nicht mehr hier sein werde."

Der ehemalige Nationalspieler reagierte im Interview überrascht, als er mit den Aussagen des Bayern-Vorstands konfrontiert wurde. Kahn hatte im "Sport Bild"-Interview gesagt, man könne Klose in Richtung Vertragsverlängerung noch keine Versprechungen machen, weil der kommende Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sein eigenes Team mitbringen werde.

"Versprechungen? Was soll das bedeuten! Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass Olli Kahn das so gesagt hat", wird Klose zitiert: "Ich habe mit ihm so viele Jahre zusammengespielt, beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft. Ich glaube, wenn er mir so etwas zu sagen hätte, würde er es mit mir persönlich unter vier Augen besprechen."

Kloses Vertrag in München läuft Ende Juni 2021 aus. Der Ex-Stürmer hatte jüngst die Prüfung zum Fußball-Lehrer erfolgreich abgeschlossen, ist ab jetzt also offiziell berechtigt, einen Posten als Cheftrainer in er Bundesliga anzunehmen.

Klose lässt Zukunft offen: "Spannende Optionen"

Für seine Zukunft gebe es "mehrere spannende Optionen. Ich bin mit sicher, dass zeitnah eine Entscheidung darüber fallen wird, was ich in der kommenden Saison machen werde."

Aktuell könne der 42-Jährige aber keine finalen Gespräche führen, da er sich noch mit dem FC Bayern in Hotel-Quarantäne im Bundesliga-Endspurt befindet.

Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass Klose Flick zum DFB folgen könnte. Dass der Erfolgstrainer des Rekordmeisters Bundestrainer wird, steht zwar noch nicht fest, sowohl Flick als auch DFB-Manager Oliver Bierhoff bestätigten jedoch, dass es erste positive Gespräche gegeben habe.

Nach der Entlassung von Florian Kohfeldt sucht nun aber auch Kloses Ex-Klub Werder Bremen einen Cheftrainer für die neue Saison.

