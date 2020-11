"Er ist seit heute 16 und darf also spielen. Wir werden sehen, ob er heute mit der Mannschaft nach Berlin fliegt", sagte Favre am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Hertha BSC Berlin (Samstag, 20:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de). Er werde darüber nach dem Nachmittagstraining entscheiden.

Trotzdem schwärmte der BVB-Coach in den höchsten Tönen von Moukoko. "Er hat fantastisches Potential und er macht das sehr gut in der ersten Mannschaft. Es macht Spaß, mit ihm zu trainieren. Aber wir haben sehr viele Optionen vorne", so der 63-Jährige.