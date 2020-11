"Ich hätte das Tor gegeben", sagte der Trainer des VfB Stuttgart zur Szene in der 39. Minute, die seinen Mannen vermeintlich das 2:1 gegen den FC Bayern München beschert hatte, nach Intervention des Video Assistent Referee aber zurückgenommen wurde.

"Am Limit": Drei Bayern-Sätze, die tief blicken lassen

Was war passiert? Bayern-Keeper Manuel Neuer hatte nach einem Rückpass von Jérôme Boateng kurz die Koordination verloren und war ins Straucheln geraten. Auf dem Ball hockend harrte der Torwart kurz aus, wollte die Hände wegen der Rückpassregel nicht zur Hilfe nehmen. Heraus kam ein kläglicher Befreiungsschlag in den Fuß von Philipp Förster, der prompt einnetzte.

Schiedsrichter Harm Osmers gab den Treffer zunächst auch, doch Video-Assistent Sven Jablonski schaltete sich ein und merkte an, dass Tanguy Coulibaly Neuer vor dessen ungelenker Aktion am Arm festgehalten hatte.

Im Videobild könne "man den Krafteinsatz von Tanguy gar nicht einschätzen". Man könne "nicht gerade sehen, dass Neuer die Schulter ausgerissen wird", der Torwart sei außerdem schon "am Fallen".

VfB-Boss Thomas Hitzlsperger meint in der Halbzeitpause. "Es ist grenzwertig. Kontakt ist da. Aber ich finde, dass der nicht so gravierend ist, so dass Manuel komplett aus dem Konzept kommt."