"Ich kann das bestätigen: Es macht einfach Spaß, mit so einem Jungen arbeiten zu können", meinte Flick am Samstag. Nianzou Kouassi habe sich bereits gut bei Bayern integriert. "Dafür, dass er erst knapp drei Monate da ist, ist er auch mit seinem Deutsch sehr weit. Das ist schon hervorragend."

Auf lange Sicht soll Nianzou Kouassi bei Bayern den arrivierten Innenverteidigern Konkurrenz machen, vielleicht sogar schon ab Sommer Jérôme Boateng (Vertrag läuft aus) ersetzen. So prognostizierte es auch Ralf Rangnick vergangene Woche im "Sport1-Doppelpass": "Wenn er gesund bleibt, wird er spätestens in ein bis zwei Jahren Stammspieler sein."

Nianzou Kouassi sei ein "Ausnahmetalent" und werde laut Rangnick, der ihn gerne zu RB Leipzig geholt hätte, "einer der besten Innenverteidiger der nächsten zehn Jahre". Rangnick arbeitete bis Sommer als Head of Sport and Development Soccer bei Red Bull.

Wie Flick unlängst erklärte, habe der gebürtige Pariser in den vergangenen Wochen "gewissenhaft an seiner Fitness und seinen Defiziten gearbeitet". Nianzou Kouassi hatte sich im September bei der französischen U20 eine komplizierte Verletzung in der vorderen Oberschenkelmuskulatur zugezogen.