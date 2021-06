Publiziert 08/06/2021 Am 22:23 GMT

Einen Wunschverein hat der Mittelfeldspieler, der 2017/18 einmal für Bayern München in der Bundesliga aufgelaufen ist, nicht. "Ich bin in keiner Weise auf irgendeinen Klub fixiert, ich habe meine bisherigen Karriereschritte immer rein sportlich ausgerichtet. Das werde ich auch diesen Sommer so handhaben."

Die U21-EM sei "extrem wichtig" und "eine riesige Bühne" gewesen. "Ich wollte diese Bühne für mich nutzen", sagte Dorsch: "Ich denke, ich habe geliefert und bin in der Position zu sagen: Jetzt ist mein Job erledigt, in den nächsten zwei bis vier Wochen wird sich meine Zukunft entscheiden."

Das könnte Dich auch interessieren: Frankreich gewinnt EM-Generalprobe - Sorgen um Benzema

EURO 2020 Streit um Ukraine-Trikot: Russland wendet sich an UEFA VOR 4 STUNDEN

(SID)

Bierdusche für Baku und Co. - U21 feiert EM-Titel ausgelassen

2. Bundesliga Anfang-Nachfolger gefunden: Darmstadt präsentiert neuen Trainer VOR 4 STUNDEN