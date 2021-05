Publiziert 02/05/2021 Am 14:55 GMT

Aufgrund einer Corona-Infektion beim ehemaligen österreichischen Meister-Coach konnte ein ursprünglich angedachtes persönliches Treffen in Wien nicht stattfinden. Stöger befindet sich zurzeit in Quarantäne.

Die FC-Geschäftsführer Horst Heldt und Alexander Wehrle führten das Gespräch mit dem Fußballlehrer, der von 2013 bis 2017 den FC bereits trainiert hatte. Er hatte die Rheinländer in die Bundesliga und später in den Europacup geführt. Das Gespräch am Sonntag soll rund eine Stunde gedauert haben.

Laut "Express" habe sich das Trio nach dem ersten Gespräch bereits für kommende Woche erneut verabredet. Offenbar steht dann ein noch intensiverer und konkreterer Austausch an.

Premier League Leicester calling: Stöger vor Engagement in der Premier League? 26/02/2019 AM 10:53

"Peter hat in der 2. Liga angefangen und hat die Mannschaft formen können. Er hatte einen sehr guten Draht zu den Verantwortlichen, das ist extrem wichtig. Warum sollte es nicht noch einmal funktionieren?", hatte der derzeitige FC-Coach Friedhelm Funkel zuvor dem "Express" gesagt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Massive Proteste! ManUnited-Fans stoppen Teambus und stürmen Stadion

(SID)

Terzic nach Morey-Schock: "Schwer, über Spiel Gedanken zu machen"

Bundesliga BVB droht Worst Case: So viel steht im Millionen-Finale auf dem Spiel 11/05/2018 AM 16:27