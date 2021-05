Gonçalves zählt zu den Shootingstars der Liga NOS und wurde mit Sporting Lissabon zum ersten Mal seit fast zwanzig Jahren Meister in der portugiesischen Liga.

Der Offensivspieler hatte dabei einen entscheidenden Anteil am Erfolg. Zusätzlich krönte er sich am Mittwochabend mit einem Hattrick beim 5:1 gegen CS Marítimo zum Torschützenkönig in Portugal. Der 22-Jährige traf in dieser Saison in 32 Ligaspielen insgesamt 23 Mal und bereitete vier Tore vor.

Vergangene Saison kam der Stürmer vom FC Famalicão für 6,5 Millionen Euro zu Sporting und hat dort noch einen Vertrag bis 2025. Seine Ausstiegsklausel liegt bei 60 Millionen Euro.

Bundesliga Boateng mit emotionalen Abschiedsworten: "Unglaublich dankbar" VOR 4 STUNDEN

Eurosport-Prognose: Die Zukunft von Jadon Sancho ist zwar immer noch nicht geklärt, allerdings wird schon seit Längerem spekuliert, dass der 21-Jährige den BVB im Sommer verlassen wird. Der Bundesligaklub will für dieses Szenario gerüstet sein und ist daher auf der Suche nach potentiellen Nachfolgern. Gonçalves ist offensiv variabel einsetzbar und ist definitiv einer der Kandidaten, der als möglicherSancho-Erbe infrage kommt. Allerdings ist es eher unrealistisch, dass Dortmund sich angesichts der horrenden Verluste durch die Corona-Pandemie die hohe Ablösesumme für Portugals Torschützenkönig leisten kann - auch wenn der Sancho-Transfer wohl annähernd 90 Millionen Euro in die Kassen spülen würde.

Wahrscheinlichkeit eines Wechsels zum BVB: 5 Prozent

Das könnte Dich auch interessieren: Konkurrenz für ManUnited: Chelsea plant offenbar Angebot für Sancho

Khedira verrät Gründe für Karriereende: "Einzig richtiger Schritt"

Copa Libertadores Ohne Torhüter und Auswechselspieler: River Plate nicht zu stoppen VOR 5 STUNDEN