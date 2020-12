Erst im Juli unterzeichnete Upamecano eine Vertragsverlängerung, die aber in erster Linie dazu diente, ihn nicht 2021 ablösefrei zu verlieren. Deshalb wurde eine Ausstiegsklausel darin verankert. Dennoch rechnet man sich in Leipzig Chancen auf einen Verbleib des Leistungsträgers aus. "Uns hat noch niemand angerufen", erklärte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff dem "Sportsbuzzer" und führte aus: "Wir alle hätten nichts dagegen, wenn er bei uns bleibt."

Außerdem stelle Leipzig den sportlichen Erfolg in den Vordergrund. "Wir wollen keine Rendite, sondern Erfolg", so Mintzlaff. Aufgrund der Ausstiegsklausel in Upamecanos Vertrag haben die Leipziger allerdings nicht die Entscheidungsgewalt in dieser Personalie. Sollte sich der Franzose aber zu einem Wechsel entscheiden, würden die Leipziger zumindest mit einer stattlichen Summer entlohnt werden.