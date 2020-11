Der 20-Jährige kam im Winter 2018 zu Red Bull Salzburg. In der vergangenen Saison war er an 30 Toren beteiligt und spielte sich damit in den internationalen Fokus.

In der laufenden Spielzeit knüpfte Szoboszlai an seine starke Vorsaison nahtlos an. In den bisherigen sieben Ligaspielen gelangen ihm ein Tor und sechs Torvorlagen. Auch im Europapokal glänzte er bereits mit zwei Toren in der Champions-League-Qualifikation und zwei Toren in der Champions-League-Gruppenphase.