Rekordmann Robert Lewandowski gab auch nach seiner Drei-Tore-Gala noch einmal alles. "Go, go, go!", schrie der Matchwinner in Richtung Leroy Sane, der nach seinem spektakulären Comeback mit Traumtor beim 5:0 (2:0) von Bayern München gegen ein bemitleidenswertes Eintracht Frankfurt Extraschichten schob. Schließlich geht es schon am Dienstag gegen Lok Moskau weiter - dann aber ohne Alphonso Davies.