Um diese zu erhalten, soll er Lewandowski mit "strafbaren Drohungen" erpresst haben, wie die "Bild" berichtet. Deshalb wurde Kucharski Ende Oktober von den polnischen Behörden festgenommen, kam aber nach einer Zahlung in Millionenhöhe auf Kaution frei.

In den nächsten Wochen muss er sich nun wohl vor Gericht verteidigen. Gegenüber der polnischen Zeitung "Gazeta Wyborcza" sagte Kucharski (48): "Ich habe Lewandowski niemals erpresst. Die Vorwürfe und das, was sich um mich herum abspielt, sind gestapelter Unsinn. Ich bin unschuldig und werde das in Kürze beweisen."