Publiziert 01/06/2021 Am 08:57 GMT | Update 01/06/2021 Am 09:04 GMT

Angeblich kam die Idee von Rummenigge selbst. Um eine Aufspaltung der kommenden Saison mit zwei unterschiedlichen Vorstandschefs zu vermeiden, entschied sich der langjährige Boss zum vorzeitigen Abschied. Denn auch das Geschäftsjahr endet am 30. Juni.

Rummenigge hatte über 30 Jahre lang die Geschicke des FC Bayern in verschiedensten Funktionen maßgeblich geleitet. In seiner Zeit in München holte er insgesamt zwölf internationale Titel, 21 Meisterschaften und 14 Pokalsiege. Kahn gehört seit Januar 2020 dem Vorstand des Klubs an.

