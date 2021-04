Publiziert 21/04/2021 Am 08:44 GMT | Update 21/04/2021 Am 08:45 GMT

Insgesamt 500 bis 600 Fans hatten die Profis am Stadion erwartet. Der Verein suchte nach eigenen Angaben zunächst die Aussprache mit dem Anhang. Dann, so der Klub in einer Pressemitteilung, "haben aus der Menge einzelne, bislang nicht zuzuordnende Personen Grenzen überschritten". Die "körperliche Unversehrtheit seiner Spieler und Mitarbeiter" sei "gefährdet" gewesen, hieß es weiter.

Das könnte Dich auch interessieren: Konkurrenz für DFB: Flick bei Top-Klub auf dem Zettel

(SID)

Bundesliga Stöger wieder Trainer in Köln? Gespräche laufen VOR EINER STUNDE

Terzic veräppelt Super League mit skurriler Gesangseinlage

Bundesliga Als erster Bayer: Kimmich wünscht sich Flick als Bundestrainer VOR 4 STUNDEN