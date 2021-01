Die fragliche Szene war Brych zunächst nicht eines Elfmeters würdig erschienen: Der Stuttgarter Sasa Kalajdzic schob in der vierten Minute der Nachspielzeit in Erwartung einer Flanke Gegenspieler Ramy Bensebaini weg, der legte dabei seine Arme um den Angreifer. Als Kalajdzic dann zu Fall kam, ließ Brych weiterspielen. "Mir war es auf dem Platz einen Tick zu wenig", sagte er hinterher bei "Sky". Nach der Intervention von Bibiana Steinhaus und einem Gang zum Monitor entschied er sich um.

Köln blieb nicht weg, und so entschied Brych nach Betrachtung der Bilder, die ihm am Spielfeldrand zur Verfügung standen, auf Elfmeter - was er bereute: Tatsächlich war Kalajdzic von seinem Mitspieler Waldemar Anton zu Fall gebracht worden. "Auf den Kontakt am Fuß wurde ich nicht hingewiesen", äußerte der zerknirschte Brych, dieses kaum wahrnehmbare Detail "ist uns verborgen geblieben", er habe es erst nach dem Spiel "mit einer zeitlichen Verzögerung gesehen". Dumm gelaufen.