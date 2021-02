Damit würde der Franzose nicht nur die komplette restliche Saison verpassen. Auch seine Teilnahme an der Europameisterschaft (11. Juni 2021 bis 11. Juli 2021) dürfte selbst bei einer optimistischen Prognose druchaus gefährdet sein.

Tolisso hatte bereits in den vergangenen Monaten immer wieder Probleme in der Oberschenkelmuskulatur. Lediglich 14 Ligaspiele konnte der 26-Jährige daher in dieser Saison absolvieren.