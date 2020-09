Zudem arbeite Union weiter "an Maßnahmen, die eine schrittweise Ergänzung der zugelassenen Kapazitäten durch die Politik ermöglichen können." Die Köpenicker streben mittelfristig wieder eine Vollauslastung des Stadions An der Alten Försterei an. Das Präventivtest-Konzept des Vereins, das negative Tests aller Besucher vorsah, wurde jedoch zunächst zurückgestellt.

Am Samstag (17:30 Uhr) trifft Union in einem Testspiel vor 5000 Zuschauern auf den 1. FC Nürnberg. Mitglieder konnten sich in einem Losverfahren um personalisierte Tickets bewerben. Ebenso wird beim Saisonstart am 19. September (15:30 Uhr) gegen den FC Augsburg vorgegangen werden. Dauerkartenbesitzer ohne Losglück werden, so der Verein, nicht für Eintrittskarten verwendete Beträge nach der Spielzeit für Einkäufe im Fanshop einlösen können.