Union Berlin zog sich in der Folge etwas zurück, überließ den Münchnern den Ball, doch behielt das Patent auf gefährliche Torchancen. In der 22. Minute war wieder Awoniyi auf der Reise, schüttelte David Alaba stark ab und suchte aus 14 Metern den Abschluss. Sein Flachschuss ging knapp rechts am Tor vorbei.

Die extrem hohe Spielplandichte des FC Bayern München wirkt sich auf die Leistungen der Münchner aus – seit Wochen. Vom unangefochtenen Weltklasse-Fußball in der Champions League, geht die Entwicklung in Richtung Rumpel-Passspiel und Ratlosigkeit. Diese Phase, in der sich der deutsche Rekordmeister nun befindet, ist ebendieser hohen Dichte an Spielen geschuldet – und der direkten Konsequenz, dass auf Belastung nicht Ruhe, sondern Belastung folgt. Der Kopf spielt in der Folge irgendwann nicht mehr mit und so geht es für die Münchner jetzt vor allem darum, Punkte zu sammeln, anstatt zu zeigen, was alles möglich wäre. Der Wunsch nach Ruhe und Erholung wird derweil von Spiel zu Spiel größer.