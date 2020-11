Köln wartet nun bereits seit 18 Spielen auf einen Sieg in der Liga. Eine derart lange Serie hat der FC in seiner Historie erst zweimal hingelegt - aktuell spricht wenig dafür, dass sie am kommenden Samstag im Spiel bei Borussia Dortmund ein Ende findet.

Daran konnten auch die kreativen FC-Fans nichts ändern. Einige Anhänger hatten sich außerhalb des Stadions vor der Südkurve versammelt und spielten mit einer großen Box Gesänge ab, was im Stadion zwar laut zu hören war, dem Spiel der Kölner in ihren knalligen Karnevalstrikots allerdings nicht den erhofften Schub gab.

Bundesliga Köln präsentiert Karnevalstrikot - mit Spende für Kultur 11/11/2020 AM 14:40

Im Gegenteil: Taiwo Awoniyi (27.) brachte die Gäste nach einem Fehler von Innenverteidiger Rafael Czichos in Führung. Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ellyes Skhiri (36.) konterte Max Kruse (72.), der vom Elfmeterpunkt erst an Timo Horn scheiterte, dann aber im Nachschuss traf. Es war der bereits sechste Elfmeter, der gegen den FC verhängt wurde - und das am achten Spieltag.

Mit nun 15 Punkten bleibt das Überraschungsteam aus Berlin oben dran, Köln (drei Zähler) rutscht auf den direkten Abstiegsplatz 17 ab. Der Druck auf FC-Coach Gisdol dürfte nach dem schwachen und völlig harmlosen Auftritt noch zunehmen. Bei den Kölnern begann Sebastian Andersson im Sturm, dessen Einsatz lange fraglich gewesen war.

Zudem nahm Gisdol eine Änderung in der Innenverteidigung vor: Für den zuletzt unglücklich spielenden Sebastiaan Bornauw rückte Jorge Mere in die Startelf und kam somit zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz in dieser Saison.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren:Warum der BVB Marco Reus niemals verkaufen wird

Watzke sicher: Der BVB ist dem FC Bayern nähergekommen

Bundesliga "Du gehirnloses Wesen": Kruse macht Hass-Post öffentlich 11/11/2020 AM 11:44