Böser Ausrutscher beim "Schnee-Walzer": Klub-Weltmeister Bayern München hat sich vier Tage nach seinem historischen "Sixpack" einen geschichtsträchtigen Patzer geleistet und erstmals seit 36 Jahren zu Hause gegen Arminia Bielefeld Punkte abgegeben. Der Rekordmeister ließ sich vom kaltschnäuzigen Aufsteiger überraschend überrumpeln, rettete in einem Kraftakt aber immerhin noch ein vogelwildes 3:3 (0:2).

Bundesliga-Debütant Michel Vlap (9.), Amos Pieper (37.) und Joker Christian Gebauer (49.) ließen Bielefeld vom zweiten Sieg überhaupt in München träumen. Doch Weltfußballer Robert Lewandowski mit seinem 25. Saisontreffer (48.), Corentin Tolisso (57.) und Alphonso Davies (69.) schlugen für den Tabellenführer zurück. Lewandowski hatte sogar noch den Sieg auf dem Kopf (72.).

Die Bayern trugen erstmals das goldene Weltmeister-Wappen auf der Brust. Doch bei einem Temperaturunterschied von 25 Grad im Vergleich zur WM in Katar kamen sie viel schneller im grauen Alltag an, als ihnen lieb war. Trainer Hansi Flick mahnte unmittelbar vor dem Anpfiff noch "die richtige Einstellung und Mentalität" an, doch diese ließ der ein oder andere seiner Profis schmerzlich vermissen.