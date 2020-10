So lief das Spiel:

Nach zwei Unentschieden aus den ersten zwei Spielen wollten die Wölfe am Sonntag ihren ersten Dreier – und das war dem Team von Oliver Glasner in der Anfangsphase anzumerken. Der VfL spielte druckvoll und mit viel Ballbesitz, der vormalige Tabellenführer Augsburg blieb zunächst auf die Zuschauerrolle beschränkt.

Nach gut zehn Minuten fanden dann auch die Gäste in die Partie: Michael Gregoritsch prüfte VfL-Keeper Koen Casteels wiederholt aus kurzer Distanz (11./13.), doch der Wolfsburger blieb Sieger. Augsburg steigerte seinen Ballbesitzanteil auf rund 45 Prozent und präsentierte sich ab Mitte der zweiten Hälfte als spielfreudiges Auswärtsteam.

Nach einer halben Stunde hatte sich ein ansehnliches Spiel zwischen zwei gleichwertigen Mannschaften entwickelt. Wolfsburg behielt leichte Vorteile im Ballbesitz, Augsburg schaltete schnell um spielte starke Pässe in die Tiefe. In der 26. Minute traf Josip Brekalo zur Führung für die Gastgeber, sein Treffer wurde aber kurz darauf vom VAR wegen vorangegangener Abseitsstellung von Wout Weghorst zurecht zurückgenommen.

Eine unterhaltsame Bundesligapartie ging torlos in die Pause.

Beide Mannschaften kamen ohne Wechsel, dafür aber mit unverminderter Spielfreude zurück auf den Platz. Kurz nach Wiederanpfiff hatte Admir Mehmedi die Wolfsburger Führung auf dem Fuß, FCA-Keeper Rafal Gikiewicz verhinderte den Treffer mit einer Weltklasse-Parade (53.).

Nach gut einer Stunde variierten die Gäste erneut ihre Taktik und ließen sich merklich zurückfallen. Die Schwaben standen jetzt sehr tief, ihr Ballbesitz sank auf 20 Prozent in dieser Phase. Allerdings konnten die Wölfe damit nicht allzu viel anfangen, der VfL tat sich mit den kleiner werdenden Räumen schwer. Außer hohen Bällen und Distanzschüssen ging nicht viel nach vorne.

Außer durch Fehler des Gegners kam der VfL Wolfsburg auch in der Schlussphase nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Augsburg zog die Defensivtaktik in Hälfte zwei durch, zehn Minuten vor dem Ende schallten Pfiffe durch die Volkswagen-Arena. Doch aus das änderte nichts daran, dass Wolfsburg in der zweiten Hälfte mit tief stehenden Gästen nichts mehr anzufangen wusste.

Während der VfL weiter sieglos bleibt, klettert Augsburg punktgleich an Frankfurt vorbei auf Tabellenplatz zwei.

Die Stimmen zum Spiel:

Marcel Schäfer (Sportdirektor VfL Wolfsburg): "Wir haben uns vorgenommen, heute drei Punkte in Wolfsburg zu behalten. Das Euro-League-Aus mussten wir erstmal verdauen. Mit der Mentalität der Mannschaft im heutigen Spiel war ich total einverstanden – wir hatten auch mehr Chancen als Augsburg. Aber wir haben sie leider nicht genutzt. Das Euro-Aus und die Corona-Infektion von Renato Steffen sind Rückschläge, trotzdem können wir das verkraften. Zu Medienberichten um ein Interesse an Bremens Milot Rashica möchte ich nicht eingehen."

Der Tweet zum Spiel:

Corona und kein Ende: Aufgrund unterschiedlicher Regelungen in den Bundesländern konnten am Sonntag immerhin 4500 Fans die Partie in der Wolfsburger Volkswagen-Arena verfolgen – wie im Hintergrund zu sehen. Allerdings hätten sogar 6000 ins Stadion gedurft. Am Samstag noch hatte das Spiel zwischen Werder und Arminia im nur 150 Kilometer entfernten Bremen ohne Zuschauer stattfinden müssen.

Das fiel auf: Krankmeldung

Aufgrund einer Lungenerkrankung Musste der FC Augsburg am Sonntag beim Auswärtsspiel in Wolfsburg auf seinen Trainer Heiko Herrlich verzichten. Der FCA-Coach befindet sich in stationärer Behandlung, ernst ist sein Zustand aber offenbar nicht. Auch mit Corona hat der Vorfall nichts zu tun, Herrlichs Covid-19-Test war negativ ausgefallen. Der Trainer wurde durch seinen Co Iraklis Metaxas ersetzt.

Die Statistik zum Spiel: 1

Beinahe wäre der ultimative Fairplay-Award ans Burg-Derby gegangen, doch in der fünften Minute der Nachspielzeit sah der Augsburger Jeffrey Gouweleeuw die einzige Gelbe Karte der Partie.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

