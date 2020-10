Die Gäste fanden auch nach dem Rückstand kaum in die Partie – zu wenig druckvoll die Offensivbemühungen, zu ungenau die letzten Bälle in den Strafraum. Außer per Standard ging nichts bei der Arminia. In einer nicht gerade mitreißenden Partie nahm Werder das 1:0 mit in die Kabine.