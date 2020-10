Der Vierzehnte zu Gast beim Dreizehnten, zwei gegen drei erzielte Tore – das klang zunächst nicht nach Hochspannung. Doch die Partie in Wolfsburg begann intensiv und leidenschaftlich. Erwartungsgemäß standen die Gäste aus Bielefeld tiefer, der VfL Wolfsburg war um Spielkultur bemüht und dominierte die Anfangsphase. Renato Steffen hatte nach zehn Minuten die Chance zur Führung, zielte von rechts aus sieben Metern aber am langen Eck vorbei.

Für den Aufsteiger war bis kurz vor der Pause nichts zu holen, die Wölfe präsentierten sich in allen Belangen überlegen, der DSC hatte bis dato keine klare Offensivaktion am gegnerischen Strafraum. Hochverdient nahmen die Hausherren die Führung mit in die Kabine.

In den letzten zehn Minuten brachten die Gastgeber einen sicher geglaubten Sieg durch nervöses Abwehrverhalten völlig unnötig in Gefahr. Die Gäste zeigten Moral, konnten aber trotz vierminütiger Nachspielzeit nicht mehr den Ausgleich erzielen.

Grüße an das Kultjahrzehnt! Vereinslegende Waldemar Josef, in den Achtzigern bei den Wölfen als Keeper aktiv, feierte am Sonntag seinen 60. Geburtstag. Der VfL gratulierte via Twitter: