Nach Informationen von "Sky" werden jedoch mindestens 35 Millionen Euro als Ablösesumme fällig. Angeblich waren zuletzt Sportdirektor Michael Zorc und Sebastian Kehl erneut in Salzburg, um weiter mit Adeyemi zu verhandeln. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2024.

Zwischen dem BVB und dem 20-Jährigen soll laut "Ruhr Nachrichten" bereits Einigung bestehen. Adeyemi habe sich für Dortmund entschieden. Zudem drohe im Moment im Werben um das Offensivtalent keine ernsthafte Gefahr von anderen Vereinen, heißt es.

Adeyemi (18 Tore in 28 Saisonspielen) wurde in den vergangenen Monaten wiederholt mit zahleichen Topklubs in Verbindung gebracht, darunter der FC Liverpool, RB Leipzig und Paris Saint-Germain.

Auch über eine Rückkehr zum FC Bayern, wo der Youngster von 2009 bis 2011 in der Jugend gespielt hatte, wurde zeitweise spekuliert. Aktuell sieht es aber so aus, dass Adeyemi ab dem kommenden Sommer bei Borussia Dortmund spielen wird.

Als Ersatz für Erling Haaland, der im Sommer den Verein verlassen könnte, ist der 20-Jährige aber nicht eingeplant. Ähnlich wie Jadon Sancho, der im vergangenen Jahr vom BVB zu Manchester United gewechselt war, hat Adeyemi seine Stärken nämlich noch mehr auf den Flügeln als im Zentrum.

