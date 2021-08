Kramaric hingegen könne "aus unheimlich vielen Situationen heraus treffen: Mit rechts, links, per Kopf, nach Pässen in die Tiefe, Kombinationen, Flanken - da ist Haaland wahrscheinlich nicht ganz so flexibel."

Auch die Statur unterscheide "diese beiden herausragenden Fußballer".

Haaland zu stoppen, sei schwierig. "Man muss das im Kollektiv verteidigen, wir brauchen eine gute Absicherung und eine gute Kette. Die Basisdinge müssen angewandt werden - er ist in jeder Phase online und heiß auf seine Tore", sagte Hoeneß.

Auf das Duell blickt der Trainer voller Vorfreude. "Die Aufregung kommt mit dem Gang ins Stadion. Freitagabend, Flutlichtspiel - was gibt's Schöneres?", sagte er.

Dabei könne die TSG vielleicht etwas vom SC Freiburg lernen. Der habe zuletzt bei seinem Sieg gegen den BVB (2:1) einiges sehr gut gemacht: "Man muss Druck machen, leidenschaftlich verteidigen, cool bleiben, und ein Quäntchen Glück gehört auch dazu."

(SID)

