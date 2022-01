"Ich habe ein gutes Gefühl. Wir wollen diesen großen Abstand, den wir zu Bayern München haben, geringer werden lassen", so der 50-Jährige.

Natürlich brauche es "eine exzellente Leistung" und vor allem das Vertrauen in die eigene Stärke. Daher sieht der Trainer bei einer Abkehr von seiner Herangehensweise "keine Erfolgsaussichten", betonte Baumgart vor dem Duell mit dem Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr) und forderte: "Wir wollen unseren Fußball durchsetzen. Egal, gegen welchen Gegner es geht. Wir wissen, dass das gegen die Bayern schwerer ist. Wir bleiben bei unserer Art, wie wir Fußballspielen wollen."

Und die hat dem FC beim jüngsten 3:1 bei Hertha BSC nicht nur einen guten Start in die Rückrunde beschert, sondern auch den sechsten Tabellenplatz. Klar, dass die Fans in Köln längst von der Europa League träumen - und auch auf die Spieler überträgt sich dieser von Baumgart leidenschaftlich vorgelebte Glaube an die eigenen Qualitäten.