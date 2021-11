Nach zwei Punkten aus den letzten vier Partien zeigte sich Leverkusen engagiert. Bayer drückte früh auf das Gaspedal und suchte schnell den Weg in die Offensive. Die erste Chance der Partie gehörte aber den Gästen – Elvis Rexbecaj zog aus der Distanz ab und traf den Pfosten (2.). Im direkten Gegenzug ging Bayer dann in Führung: Moussa Diaby schickte Jeremie Frimpong auf der rechten Außenbahn in Richtung der Grundlinie, von dort chippte der Rechtsverteidiger den Ball in den Rückraum zu Amine Adli. Der Stürmer nickte aus acht Metern ins kurze Eck ein (3.).

In den Minuten nach dem Führungstreffer agierten die Gastgeber eher abwartend und überließen dem VfL phasenweise den Ballvortrag, anstatt auf das nächste Tor zu drücken. Die nächste Großchance ging dennoch wieder auf das Konto von Bayer: Andrich chippte den Ball über 30 Meter in den Strafraum in den Lauf von Wirtz - der bekam den Ball aber nur knapp neben das Tor gesetzt (16.). Auf der anderen Seite meldete sich der VfL meist nur über Fernschüsse in der Offensive – so auch beim Versuch von Eduard Löwen, der Ball flog aber deutlich über den Kasten von Hradecky (18.).

In der Folge versuchte Bayer zwar die Kontrolle über die Partie zu gewinnen, vertändelte aber immer wieder den Ball und lud so die Gäste ein. So auch in der 26. Minute, als der VfL nach einer schlechten Ecke von Demirbay einen brandgefährlichen Konter lief, an dessen Ende Sebastian Polter zwar allein auf Hradecky zurannte, den Ball aber vertändelte und so gar nicht zum Abschluss kam. Takuma Asano schloss schließlich doch noch ab, der Versuch wurde aber von Edmond Tapsoba geblockt.

Ab und an schien aber die individuelle Qualität der Werkself durch – nach einem schönen Steilpass von Sinkgraven ließ Wirtz Konstantinos Stafylidis aussteigen und zirkelte den Ball in Richtung des langen Pfostens – das Spielgerät flog aber knapp vorbei. So konnte Leverkusen die Führung trotz einer starken Endphase der ersten Hälfte vorerst nicht mehr ausbauen.

In der zweiten Hälfte ging es für die Gäste besser los: Asano eilte auf der rechten Seite Sinkgraven davon und schlug eine gefährliche Hereingabe auf Polter. Der konnte den Ball nicht richtig verarbeiten und kam aus kurzer Distanz nicht zum Abschluss, nach einem verunglückten Klärungsversuch der Leverkusener zog dann aber Löwen ab – drüber (50.).

Aber auch die Leverkusener profitierten von den Offensivbemühungen der Gäste: Nach einer Bochumer Ecke verlor Asano den Ball an Wirtz – das Top-Talent lief einen Ein-Mann-Konter und verzog schließlich selbst, anstatt Diaby zu bedienen (57.). Bochum näherte sich weiter dem Ausgleichtreffer an, Asano scheiterte mit einem gefährlichen Fernschuss an Hradecky (67.).

In der Schlussphase steigerten die Gäste das Risiko, wodurch Leverkusen immer wieder Raum für Umschaltgelegenheiten hatte. Paulinho verarbeitete einen Schnittstellen-Pass von Tah perfekt, konnte aber Riemann nicht zur Entscheidung bezwingen (78.). Trotz zahlreicher Gelegenheiten gelang am Ende keinem Team mehr ein Treffer, Leverkusen brachte den Sieg so über die Ziellinie.

Die Stimmen:

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen): "Ich bin nicht zufrieden, weil wir es nicht gut zu Ende gespielt haben. Die drei Punkte sind wichtig, aber wir haben es trotzdem nicht gut gemacht. Wir haben Glück, dass wir uns nicht noch einen fangen oder den Elfmeter nicht bekommen. Deswegen bin ich nicht zufrieden, wir müssen es klarer zu Ende spielen."

Christopher Antwi-Adjei (VfL Bochum): "Die Leistung hat gestimmt, das Ergebnis aber nicht. Wir haben viele Angriffe nicht gut zu Ende gespielt. Da haben wir noch viel Luft nach oben. Mit ein wenig Glück gibt es einen Elfmeter für uns. Es war kein harter Kontakt, aber das reicht eigentlich."

Der Tweet zum Spiel:

Auch Youngster Florian Wirtz hatte heute mehr als genug Gelegenheiten für ein Tor. Es fehlte aber allen Akteuren an Präzision im Abschluss.

Das fiel auf:

Leverkusen im Glück In der 43. Minute fiel Christopher Antwi-Adjei im Strafraum nach Kontakt mit Jonathan Tah. Der VAR überprüfte die Szene – der Elfmeterpfiff blieb aus. Beide Spieler waren sich nach Schlusspfiff einig: Das Foul des Innenverteidigers war eines Strafstoßes würdig. Die Statistik: 21 An Chancen mangelte es heute nicht: Satte 21 Torschüsse gaben die Bochumer ab – ein Tor sprang dabei aber nicht heraus. Zum Vergleich: Bei Bayer waren es nur elf Schüsse.

