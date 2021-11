"Für den FC Bayern wird es schwer", vermutet "Sky". Denn: Demnach haben derzeit der französische Vorzeigeklub Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund die besten Karten im Kampf um den Angreifer. PSG betrachtet Adeyemi wohl als "sehr interessanten Spieler" und sieht in ihm offenbar einen möglichen Ersatz für Kylian Mbappé, der mit einem Wechsel zu Real Madrid kokettiert

Doch auch Borussia Dortmund hatte zuletzt einen Wechsel des 19 Jahre alten Stürmers forciert. Wie die "Sport Bild" berichtete, war Sebastian Kehl nach Salzburg gereist, um dort mit Berater Thomas Solomon zu sprechen.

Der gebürtige Münchner spielte von 2009 bis 2011 in der Jugend des FC Bayern, musste den Klub dann aber verlassen und gelangte über den TSV Forstenried und die SpVgg Unterhaching schließlich 2018 zu Red Bull Salzburg. Laut Informationen der "Bild" würde auch die Spielvereinigung von einem Wechsel profitieren: Demnach haben die Hachinger sich bei Adeyemis Wechsel nach Österreich eine Weiterverkaufsklausel über 22,5 Prozent gesichert.

Bayerns einstiger Klub-Chef Karl-Heinz Rummenigge hatte Adeyemi kürzlich gelobt, er habe "sich jetzt gut entwickelt", und deutete durchaus Interesse am Angreifer an: "Es ist ein interessanter Spieler. Da muss man mal abwarten, was da passiert." Eine Rückkehr zum FC Bayern scheint nach den neuesten Informationen aber eher unrealistisch zu sein.