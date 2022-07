"Die große Frage wird sein, ob de Ligt in der Lage ist, die Abwehr zu führen. Er hat das wunderbar gemacht in Amsterdam", erklärte Hamann gegenüber der "Sport Bild" und fügte hinzu: "In Turin hat er es nicht geschafft."

Zwar sei die Umstellung nach dem Wechsel von Ajax Amsterdam zur Alten Dame groß gewesen: "Das war natürlich ein größerer Verein, größere Konkurrenz und er hatte sehr erfahrene Spieler neben ihm." Kleiner dürfte es beim FC Bayern aber nicht werden.

Ad

Ob der 22-Jährige nun als Abwehrchef des Rekordmeisters auftreten kann, stellt Hamann in Frage: "Ich weiß nicht, ob er der Spieler ist, der jetzt mit 22 hierherkommt und sofort eine Abwehr führt, die vor zwei Jahren noch Champions-League-Sieger war. Er hat möglicherweise mit Pavard und Hernandez zwei Weltmeister neben sich. Das hört sich alles wunderbar an. Ob das dann in der Praxis so umsetzbar ist, muss man sehen", so der TV-Experte weiter.

La Liga Ronaldo-Wechsel zu Atlético? Präsident nimmt Stellung zu Gerüchten VOR EINER STUNDE

Hamann, der mit dem FC Bayern zweimal Deutscher Meister wurde, zeigte sich daher noch skeptisch: "Er ist den Beweis noch schuldig, dass er eine Abwehr wie die von Bayern München führen kann. Ich wäre da etwas zurückhaltend und vorsichtig."

Hamann zieht Vergleich zu goldener Amsterdam-Generation

Verglichen mit den anderen Ajax-Juwelen verhielt es sich bei de Ligt nach Meinung von Hamann ähnlich: "Alle Spieler, die von der sehr erfolgreichen Ajax-Mannschaft vor drei Jahren weggegangen sind, waren alle bestenfalls Mitläufer bei ihren neuen Vereinen."

2019 erreichte Amsterdam das Champions-League-Halbfinale. Mit von der Partie waren unter anderem Donny van de Beek (Manchester United) und Hakim Ziyech (Chelsea), beide sind in ihren Klubs Reservisten.

Mit Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch bediente sich der FC Bayern in diesem Jahr ebenfalls doppelt beim niederländischen Meister. Bei den beiden Youngstern müsse "man abwarten", so Hamann.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Wagner adelt "Sensationstransfer" der Bayern - und hinterfragt de Ligt

Oberdorf vor Frankreich-Kracher: "Werden für Klara spielen"

EM 2022 "Ist das dein Ernst?!" Hacken-Traumtor lässt Fußball-Welt ausrasten VOR 11 STUNDEN