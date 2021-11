Denn Borussia Dortmund, so berichtet die "Sport Bild", habe eigentlich bereits vor mehr als einer Woche festgelegt, dass verletzte BVB-Profis ihre Reha vor Ort in Dortmund absolvieren sollen.

Dies sei den Spielern von Trainer Marco Rose auch mitgeteilt worden.

Neben Haaland, der aufgrund von Problemen mit dem Hüftbeuger ausfällt, betrifft das unter anderem Raphaël Guerreiro, Emre Can und Mahmoud Dahoud.

Während diese in Deutschland am Comeback arbeiten, soll Haalands Star-Berater Mino Raiola den Klub mit einem Schreiben darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass sein Schützling seine Reha in Marbella/Spanien fortsetzen werde.

Haaland von Marbella nach Norwegen

Nicht öffentlich bekannt ist, ob der Verein diese Entscheidung gutheißt.

Laut "Sport Bild" habe Raiola den Klub damit überrascht - nach Informationen von "Sport1" sei das Vorgehen hingegen abgesprochen gewesen.

Haaland will indes von Marbella aus zur norwegischen Nationalmannschaft fliegen, um die Teamkollegen am 16. November moralisch beim WM-Qualifikationsspiel in den Niederlanden zu unterstützen.

