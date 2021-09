Der Engländer David Beckham, der seine Karriere 2013 beendete, war für seine gefährlichen gefürchtet. Dass Bellingham Meunier den "belgischen Beckham" nannte, dürfte damit zusammenhängen, dass der 30-Jährige am Sonntag das 2:0 von Erling Haaland mit einer Flanke vorbereitete. Damit gelangen dem Belgier in den letzten drei Pflichtspielen drei Assists.

Beide BVB-Stars mussten nach der Aussage von Bellingham grinsen. Borussia Dortmund veröffentlichte die Szene im Video anschließend auf Twitter.

Für die Vorlage von Meunier auf Haaland gab es am Sonntag sogar ein Luft-Küsschen von BVB-Trainer Marco Rose. Die meisten Fans vermuteten, dass die Geste von Rose an den Norweger gerichtet war, doch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte Rose: "Das war ein Küsschen, aber nicht für Erling, sondern für Thomas Meunier. Er hat zum dritten Mal eine butterweiche Flanke gebracht. Thomas macht im Moment richtig Spaß, weil er richtig in Form kommt. Ihr habt den Adressaten falsch erkannt."

