"Dafür, dass sie einen so guten Kader haben, hatte das mit Fußball nichts zu tun", sagte Hamann mit Blick auf den biederen Auftritt der Schwarz-Gelben gegen das Tabellenschlusslicht. Sein Urteil: "Schwere Kost, wie die ganze Saison schon."

Der Ex-Nationalspieler ergänzte: "Sie arbeiten Fußball, sie spielen keinen Fußball. Ich weiß nicht, wie die Ansprüche in Dortmund sind. Man hört ja nichts und man scheint sich da so durchzuwurschteln. In der Liga stehen sie ja ganz ordentlich da. Aber sie müssen anfangen, Fußball zu spielen. Wenn das der Anspruch sein soll, dann frage ich mich, warum man vor der Saison ausruft, die Bayern vom Thron stoßen zu wollen. Das ist mir viel zu wenig."

Ad

Rose reagierte gereizt auf die Worte des 48-Jährigen. "Wenn dir ständig die Hälfte der Mannschaft fehlt und du nie mit dem Team spielen kannst, mit dem du spielen möchtest, wird es schwer", argumentierte der BVB-Trainer dagegen.

Bundesliga Müller sieht bei Bayern Luft nach oben: "Anspruch muss ein höherer sein" VOR 6 STUNDEN

Man sei über das Ausscheiden in der Champions League natürlich "schwer enttäuscht", aber Dortmund habe "34 Punkte in der Bundesliga und auch schon ein paar ordentliche Spiele gemacht".

Rose sieht BVB als einzigen Bayern-Jäger

Als "Sky"-Reporter Patrick Wasserziehr erklärte, dass Hamann lediglich seine Meinung geäußert habe, antwortete Rose: "Und ich habe eine andere Meinung als Didi Hamann. Ich sage, dass er nagelt!"

Der Ex-Bayern-Profi habe laut Rose den BVB schon die ganze Saison auf dem Kieker. "Dass wir in der jetzigen Form sicherlich keine Chance haben, die Bayern vom Thron zu stoßen, ist doch klar. Wir arbeiten daran und wollen es besser machen. Aber sich jede Woche hinzustellen und gegen uns zu schießen, ist schwierig", kritisierte Rose.

Der BVB-Trainer meinte außerdem: "Wir sind die einzige Mannschaft in Deutschland, die hingeht und sagt: 'Wir wollen den Bayern ihre Position streitig machen.' Und das vor der Saison, während der Saison, vor dem direkten Duell und auch nach wie vor. Sollen sich doch alle freuen, dass es eine Mannschaft gibt, die das macht und probiert!"

Eskalieren lassen wollte der Dortmunder Coach die Auseinandersetzung mit Hamann indes nicht. "Vielleicht lade ich ihn mal ein. Ins Stadion oder zu mir", schlug der BVB-Trainer dann doch noch versöhnliche Töne an.

Das könnte Dich auch interessieren: Wirtz knackt nächsten Rekord: "Da fehlen einem die Adjektive"

Emotionen pur: Hier verkündet Agüero unter Tränen sein Karriereende

Bundesliga BVB angeblich für Winter-Transfer von Witsel offen VOR 7 STUNDEN