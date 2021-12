Dickel, der in Dortmund Kultstatus genießt, äußerte sich überdies zur chaotischen Jahreshauptversammlung des FC Bayern. "Das war vom Niveau her, puh", so der 60-Jährige. "Da waren Zwischenrufe dabei, da hätte ich nicht gedacht, dass es das bei den feinen Herren gibt."

Und auch Goalgetter Robert Lewandowski, der 2014 vom BVB zu den Bayern wechselte, bekam sein Fett weg. Der 33-Jährige verhalte sich "nicht in allen Phasen des Spiels" gut.

"Er hat es nicht nötig, sich fallen zu lassen, er hat es nicht nötig, so rumzumosern", monierte Dickel, gab aber immerhin zu, dass der Bayern-Star "mit der beste Stürmer" auf der Welt sei.

Dickel spielte in seiner Karriere von 1986 bis 1990 bei Borussia Dortmund, wurde mit den Westfalen 1989 DFB-Pokalsieger - und ist bekannt für seine scharfe Zunge.

