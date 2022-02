Vor 15.330 Zuschauern in der Augsburger WWK-Arena verbuchten die Hausherren die erste gute Torchance. Bei einer Ecke von Arne Maier stieg Michael Gregoritsch am rechten Pfosten am höchsten und köpfte die Kugel aus sechs Metern knapp vorbei (10.).

Auf der anderen Seite verpasste Mahmoud Dahoud nach Vorarbeit von Raphaël Guerreiro mit seinem Flachschuss aus 14 Metern die Führung für die Gäste, FCA-Keeper Rafal Gikiewicz war zur Stelle (13.).

Ad

Anschließend flachte die Partie allerdings ein wenig ab. Zwar pressten die Augsburger nicht mehr so hoch wie noch zu Beginn, dafür mühte sich der BVB immer wieder an der robusten Dreier-Abwehrkette aus drei gelernten Innenverteidigern ab.

Premier League Leeds entlässt Trainer - Marsch als Nachfolger im Gespräch VOR 3 STUNDEN

Erst kurz vor dem Pausenpfiff konnten die Gäste das Defensivbollwerk überwinden. Dahoud legte den Ball nach rechts raus zu Thorgan Hazard, der mit einem sehenswerten Dribbling nach innen zog, dabei Mads Pedersen und Reece Oxford aussteigen ließ und dann aus sieben Metern aus halbrechter Position flach ins lange Eck einschob (35.).

Im zweiten Durchgang wollte der BVB nachlegen. Vor allem Donyell Malen drehte nun auf. Zunächst tanzte der Niederländer Jeffrey Gouweleeuw links im Strafraum aus und zog aus 14 Metern halblinks ansatzlos ab. Gikiewicz lenkte den Ball mit einer Hand noch stark an den Querbalken (52.). Kurz darauf traf Malen nach einem feinen Solo rechts im Strafraum aus sechs Metern das Außennetz (55.).

In der Folge konnte sich der FCA aber wieder besser positionieren und drückte auf den Ausgleich. Wirklich zwingend wurde es aber nicht.

Erst in der Schlussphase durften die Fuggerstädter dann doch jubeln. Der eingewechselte Iago wurde von Ruben Vargas links im Strafraum bedient und flankte ins Zentrum. Dort setzte Arne Maier zum Dropkick an, den der ebenfalls eingewechselte Noah Sarenren Bazee aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie drückte (78.).

Wenig später forderten schließlich die Gäste Elfmeter. Der eingewechselte Youssoufa Moukoko war nach einem Kontakt mit Reece Oxford im Strafraum zu Boden gegangen, allerdings stand der BVB-Joker zuvor im Abseits. Schiedsrichter Deniz Aytekin entschied folglich auf Freistoß für die Hausherren (84.).

So blieb es schließlich beim 1:1-Unentschieden, das vor allem für den BVB wohl eher eine Enttäuschung darstellt.

Die Stimmen:

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Wir haben gut gearbeitet. Ich denke schon, dass der Punktgewinn auch in Ordnung ging. Es ist schwierig, aber wir waren gut organisiert. Wir haben zum Schluss dann mit mehr Risiko gespielt und sind belohnt worden."

Arne Maier (FC Augsburg): "Wir haben uns den Punkt hart erkämpft und ich denke, der Punkt geht auch in Ordnung für uns. Die Fans haben uns gut nach vorne gepusht und dass wir zum Ende hin dann noch das 1:1 gemacht haben, haben wir uns dann auch verdient."

Noah Sarenren Bazee (FC Augsburg): "Ich denke, der Punkt war heute extrem wichtig für uns. Wir haben gute Moral bewiesen, nicht aufgegeben und uns dann am Ende auch belohnt. Ich musste mich bei meinem Tor selber erstmal orientieren. Einfach schön, dass der Ball dann im Tor landet, das war ein super wichtiger Treffer heute."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die nach dem Donnerstagsspiel viel probiert hat, vielleicht nicht alles richtig gemacht hat, aber sehr engagiert war. Augsburg wirkte dann auch verunsichert, da hätten wir das zweite Tor dann machen müssen. In der zweiten Halbzeit ist Augsburg dann besser ins Spiel gekommen. Wir haben trotzdem jetzt keine Chancen in Hülle und Fülle zugelassen. Die Jungs haben heute das, was im Tank drin war, rausgehauen. Wir hätten dieses Spiel hier gerne heute knapp gewonnen, dann hätten sich alle gefreut. So ist es unglücklich."

Emre Can (Borussia Dortmund): "Wir wollten das Spiel gewinnen. Ich glaube, wir haben uns heute wieder viel vorgenommen. Die erste Halbzeit war ordentlich, die zweite war nicht so gut. Es bringt uns nichts, zu sagen, wir haben vielleicht ein gutes Spiel gemacht. Wir haben nur einen Punkt geholt. Wir waren nicht mehr aktiv genug, wir haben die Bälle vorne nicht mehr festgemacht. Wir müssen es einfach durchziehen, das müssen wir lernen."

Der Tweet zum Spiel:

Der FC Augsburg punktet im Vergleich zur Konkurrenz und verlässt immerhin den Relegationsrang.

Das fiel auf: Dortmund fehlt die Durchschlagskraft

Neben dem verletzten Erling Haaland fiel gegen den FC Augsburg auch noch Kapitän Marco Reus mit einem Pferdekuss aus dem Europa-League-Spiel gegen Glasgow aus. Noch am zurückliegenden Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach war Reus mit gleich fünf Scorerpunkten der überragende Mann, die Stürmer-Qualitäten von Erling Haaland fehlen dem BVB jetzt schon seit Wochen. Gegen den FC Augsburg verpassten es die Gäste kurz nach Wiederanpfiff trotz einer Druckphase, auf 2:0 zu erhöhen. Stattdessen ließ man den FCA wieder zurück ins Spiel kommen. Ob das mit Reus oder Haaland anders gekommen wäre, ist sicherlich Spekulation. Fakt ist dennoch, dass der Ausfall der beiden Ausnahmekönner einen erheblicher Verlust für den BVB darstellte, den die Mannschaft von Marco Rose am Ende zweier englischer Wochen hintereinander nicht mehr auffangen konnte.

Die Statistik: 17

Zwar sind die Fuggerstädter weiterhin mittendrin im Abstiegskampf, aber auf eine Sache können sie sich immerhin verlassen: In den vergangenen 17 Bundesliga-Partien haben die Augsburger immer getroffen.

"Diffuse Geschichte": Rose gibt Update zu Haaland-Verletzung

2. Bundesliga Mit Derbysieg auf Platz eins: Ducksch lässt Bremen beim HSV jubeln VOR 4 STUNDEN