Der BVB scheint seine Fühler nach dem nächsten Star von Borussia Mönchengladbach auszustrecken. Laut dem spanischen Sportportal "Relevo" wollen die Dortmunder Verantwortlichen Marcus Thuram im Sommer ablösefrei in den Ruhrpott holen.

Eine Verlängerung des Vertrags des 25-jährigen Stürmers zeichnet sich bislang nicht ab. Gladbach wird daher über einen Verkauf im Winter nachdenken - nur noch in der kommenden Winterperiode könnten die Fohlen am Franzosen verdienen.

Das ruft besonders den FC Bayern auf den Plan. Dem Vernehmen nach befindet sich der Rekordmeister im Werben um Thuram in der Pole Position. Die Münchner Führungsetage soll dem Stürmer bereits ein Angebot vorgelegt haben.

Konkurrenzlos ist der Deutsche Meister aber bei Weitem nicht. Wie die spanische "AS" berichtet, zeigt auch Atlético Madrid Interesse an Thuram. Auch in Italien buhlt man um den Sohn von Turin-Legende Lilian Thuram - mit Inter sollen laut der "Gazzetta dello Sport" sogar noch während der WM in Katar Gespräche stattfinden.