Nach Einschätzung von "Sky" ist Borussia Dortmund bei der Suche nach einem Ersatz für Sébastien Haller vorrangig an einem Leihgeschäft interessiert.

Ein möglicher Kandidiat soll PSG-Angreifer Mauro Icardi sein. Der 29-jährige Argentinier steht im Pariser Spitzenklub im Schatten von Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe und spielte in der letzten Saison nur zehnmal in der Ligue 1 von Beginn an.

Icardi wechselte 2020 für 50 Millionen Euro von Inter Mailand in die französische Hauptstadt, nun sollen die Vereinsbosse den Angreifer von der Gehaltsliste streichen wollen. Der Angreifer selbst "soll sich durchaus vorstellen können, zum BVB zu gehen", erklärte "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg.

Eurosport-Einschätzung: Sportlich wäre Icardi eine sinnvolle Verstärkung. Der 29-Jährige bewies stets seine Torjäger-Qualitäten: In der Serie A erzielte der Argentinier in 219 Partien 121 Tore. Auch in Frankreich traf Icardi trotz vieler Jokereinsätze in 64 Spielen für PSG 23 Mal. Größter Haken bei einer möglichen Verpflichtung könnte das üppige Gehalt des Nationalspielers sein. Bei PSG verdient Icardi zehn Millionen Euro pro Jahr.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 25 Prozent

