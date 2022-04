Bei der Rückkehr von Gladbach-Trainer Adi Hütter nach coronabedingter Zwangspause übernahmen die Fohlen in der Anfangsphase gleich die Spielkontrolle und zeigten sich durch Breel Embolos Kopfball früh in der Partie gefährlich vor dem Tor (6.). Auch die Mainzer brauchten nicht lange für ihren ersten Abschluss, eine Mischung aus Flanke und Torschuss von Neu-Nationalspieler Anton Stach senkte knapp über der Latte aufs Tornetz (8.).

In der Folge vergab Alassane Pléa freistehend auf Vorlage von Stefan Lainer die Chance zur Führung (16.), ehe Embolo nach etwas mehr als einer halben Stunde den Bann für die Borussia brach. Florian Neuhaus spielte im Mittelfeld binnen weniger Sekunden erst Doppelpass mit Lars Stindl und anschließend mit Embolo. Am Strafraumrand legte Neuhaus mit Übersicht nochmal für Embolo quer, der aus 13 Metern eiskalt in die linke Ecke vollendete – die Führung für Gladbach nach einer Traum-Kombination!

Zur Pause bracht Mainz-Coach Bo Svensson Torjäger Jonathan Burkhardt für den glücklosen Markus Ingvartsen – ein Wechsel, der sich kurz darauf fast schon bezahlt gemacht hätte. Nach einem Pfostenschuss von Leandro Barreiro sprang der Ball vor die Füße von Burkardt, der aus elf Metern direkt zum Abschluss kam. Fohlen-Keeper Yann Sommer riss jedoch reflexartig den rechten Arm in die Höhe und verhinderte einer absoluten Glanztat den Mainzer Ausgleich (49.).

Die Gäste blieben jedoch mit einer deutlich verbesserten Körpersprache am Drücker und belohnten sich schließlich für den Aufwand. Der kurz zuvor eingewechselte Jae-Sung Lee bediente Karim Onisiwo mit einem perfekten Pass in die Schnittstelle, den der Österreicher mit einem eiskalten Abschluss in die linke Ecke zum Ausgleich ausnutzte (73.).

Kurz vor Schluss vergab Burkhardt nach einer Mainzer Ecke die große Chance auf den Sieg, als sein Kopfball aus fünf Metern von Lainers Rücken knapp über die Latte sprang (84.). Kurz vor Schluss war es einmal mehr der überragende Sommer, den Fohlen mit einer Doppelparade gegen Burkardt und Lee das Remis sicherte (88.).

Die Stimmen:

Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach): "Es passiert uns leider oft, dass wir nach einer guten ersten Hälfte nach der Pause unter Druck geraten. Wir können glücklich sein, dass wir am Ende nicht verloren haben."

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): "Das waren zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. Das Spiel ging nach der Pause in eine völlig andere Richtung. Hinten raus hatten wir Glück und Yann Sommer."

Anton Stach (Mainz 05): "Wir haben in der zweiten Halbzeit unser Spiel besser durchsetzen können und hatten besseren Zugriff. So hätten wir das ganze Spiel auftreten müssen."

Martin Schmidt (Sportdirektor Mainz 05): "Wenn man die ersten Halbzeit sieht, ist das Unentschieden gerecht – auch wenn wir am Ende noch Chancen auf den Sieg hatten."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Burkhardt als belebendes Element

Durch die Einwechslung von U21-Nationalspieler Jonathan Burkhardt bekam die Mainzer Offensive im zweiten Durchgang ein komplett anderes Gesicht. Der Angreifer bot im Vergleich zum glücklosen Ingvartsen mit seine hohen Tempo deutlich mehr tiefe Läufe an und bewies sich auch im Kombinationsspiel als zuverlässige Anspielstation. Der Mainzer Youngster machte viele Zuspiele in die Spitze fest und erlaubte seinen Mitspielern so nachzurücken. Einziges Manko des unermüdlichen Burkhardt blieb an diesem Abend die Chancenverwertung.

Die Statistik: 1

Mainz 05 hat gegen Gladbach nur eine seiner zurückliegenden elf Bundesligapartien gewonnen.

