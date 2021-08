Um einen Wechsel zu bewerkstelligen, soll Dortmund sogar bereit gewesen sein, einen großen Teil des Gehalts von Bürki zu übernehmen.

Der Schweizer gehört beim BVB zu den Topverdienern. Er soll rund fünf Millionen Euro im Jahr bekommen.

Der Vertrag von Bürki läuft noch bis 2023. In den ersten Saisonspielen der Dortmunder stand der Keeper jedoch nicht einmal im Kader und musste auf der Tribüne Platz nehmen.

Bundesliga Weitere Verstärkung: Union holt Duo mit Bundesliga-Erfahrung VOR 10 STUNDEN

Damit dürfte Bürki auch in den kommenden Monaten keine Spielpraxis erhalten. Im Winter sollen angeblich neue Angebote geprüft werden.

Der 30-Jährige musste bereits in der vergangengen Saison seinen Stammplatz an Landsmann Hitz abgeben. Sein vorerst letztes Spiel für den BVB bestritt Bürki am 22. Mai am 34. Bundesliga-Spieltag. Die damalige Nummer eins Hitz verpasste die letzten Saionbegegnungen aufgrund einer Verletzung.

Pochettino feiert Messis Debüt und reagiert auf Mbappé-Gerüchte

2. Bundesliga Leihe mit Kaufoption: Kabak bleibt in der Premier League VOR 13 STUNDEN