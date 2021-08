"Der RSC Anderlecht bietet ihm diese Chance. Joshua kann jetzt in einer interessanten Liga den wichtigen nächsten Schritt in seiner Profikarriere setzen, und ich traue ihm eine gute Saison zu", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den 20-Jährigen.

Zirkzee war in der vergangenen Saison an den italienischen Klub Parma Calcio verliehen, der in die zweitklassige Serie B abstieg.

Nach seiner Rückkehr hatte der Stürmer in München keinen leichten Stand.

Nachdem er beim 2:2 im Test gegen Ajax Amsterdam eine große Chance leichtfertig vergeben hatte, wurde er in den Sozialen Medien massiv angefeindet. Salihamidzic verteidigte den 20-Jährigen daraufhin vehement.

