Bundesliga

In seinem 199. Spiel als Bundesligatrainer veränderte Bayern-Coach Julian Nagelsmann seine Startelf im Vergleich zum 3:0 in der Champions League gegen Barcelona nur auf einer Position. Für Niklas Süle rückte Abwehrchef Lucas Hernández zurück in die Anfangsformation. Mainz-Trainer Bo Svensson sah hingegen nach dem deutlichen 3:0-Erfolg gegen Wolfsburg überhaupt keine Anlässe für personelle Veränderungen.

In einer temporeichen Anfangsphase verbuchten die Bayern durch den offensivfreudigen Alphonso Davies die ersten beiden guten Möglichkeiten des Spiels, als der Kanadier zunächst aus sechs Metern vergab (6.) und kurz darauf Sylvan Widmer kurz vor der Linie Davies den Führungstreffer verwehrte (9.).

Die Mainzer präsentierten sich aber von Beginn wach, waren drin in den Zweikämpfen und setzten auch offensiv im Umschaltspiel immer wieder gefährliche Akzente. So auch in der 22. Minute, als Anton Stach nach einem dynamischen Vorstoß über die linke Seite Jonathan Burkhardt mit einer flachen Hereingabe im Strafraum fand. Der Youngster setzte nach zunächst missratener Ballannahme entschlossen nach und flankte aus der linken Strafraumhälfte vors Tor. Dort löste sich Karim Onisiwo im Rücken von Corentin Tolisso und köpfte aus kurzer Distanz ein (22.).

Bis auf eine gute Chance durch Thomas Müller (32.) hielten die Mainzer den FC Bayern im ersten Durchgang dank entschlossener Zweikampfführung gut vom eigenen Tor fern und gingen mit der knappen 1:0-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Bayern umgehend auf den Ausgleich und wurden nach 53 Minuten für den Aufwand belohnt. Corentin Tolisso fand Landsmann Kingsley Coman mit einem Traumpass über die Mainzer Abwehr. Der Flügelspieler nahm den Ball mit dem ersten Kontakt stark in den Sechzehner mit und tunnelte schließlich Robin Zentner zum 1:1-Ausgleichstreffer (53.).

Die Bayern hielten in der Folge gegen immer müder werdende Mainzer den Druck weiter aufrecht und belohnten sich in der 74. Minute für den Aufwand. Serge Gnabrys Flanke landete auf der anderen Seite im Strafraum bei Benjamin Pavard, der umgehend auf Jamal Musiala querlegte. Der Bayern-Youngster nahm den Ball mit einem kurzen Kontakt stark mit und versenkte die Kugel aus 15 Metern platziert flach links unten zum 2:1-Siegtreffer im Netz (74.).

Die Stimmen:

Martin Schmidt (Sportdirektor Mainz 05): "In der zweiten Halbzeit fehlten uns im letzten Drittel die zwingenden Chancen. Hinten haben es leider nicht konsequent verteidigt bekommen und zwei, drei Chancen zugelassen. Das reicht den Bayern leider oft."

Thomas Müller (FC Bayern): "Wir haben uns das Leben in der ersten Halbzeit selber schwer gemacht. Mainz war sehr gut auf uns vorbereitet und hat uns lange Schwierigkeiten bereitet."

Karim Onisiwo (Mainz 05): "Wir haben es nicht geschafft, über das gesamte Spiel das Tempo und den Druck aufrecht zu erhalten. Das hat Bayern am Ende knallhart ausgenutzt."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Mainz geht die Puste aus

Nach einer engagierten ersten Hälfte mit hoher Intensität musste das Team von Bo Svensson dem hohen Tempo in der zweiten Hälfte Tribut zollen. Nach der Pause wurden die Gäste von den Bayern in der eigenen Hälfte eingeschnürt und gaben in den zweiten 45 Minuten keinen einzigen Schuss mehr auf das Tor von Manuel Neuer ab.

Bei den Bayern riss das Mittelfeldzentrum um Tolisso und Musiala das Spiel immer mehr an sich und setzte Bayerns schnelle Flügelspieler immer wieder mit klugen Pässen in Szene. Spätestens in der Schlussphase konnten die Mainzer dem hohen Tempo nicht mehr standhalten und gewährten Bayerns Offensivkräften zu viel Zeit und Platz bei der Ballannahme.

Die Statistik: 100

Julian Nagelsmann feierte gegen Mainz in seinem 199. Spiel den 100. Sieg als Trainer in der Bundesliga. Der letzte Coach, dem der 100. Erfolg noch früher gelang, war Ottmar Hitzfeld 1996 (im 187. Spiel).

