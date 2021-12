Mino Raiola ergänzte: "Er kann und wird den nächsten Schritt machen. Bayern, Real, Barcelona, City - das sind die großen Vereine, zu denen er gehen kann."

Manchester City habe in den vergangenen Jahren fünfmal und damit deutlich öfter als Manchester United die Meisterschaft gewonnen, ergänzte Raiola und ließ damit auch durchblicken, worauf das Augenmerk bei der Auswahl des nächsten Klubs für Erling Haaland liegt.

Zudem stellte der 54-Jährige klar: "Wir wussten alle damals beim Wechsel nach Dortmund, dass dieser Schritt kommen wird."

Das dürfte auch dem Großteil der Borussen bewusst sein, dennoch hatten einige sicherlich die Hoffnung, dass der 21-jährige Norweger trotz einer Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer auch in der Saison 2022/2023 noch für die Schwarz-Gelben auflaufen wird. Immerhin läuft sein Vertrag noch bis 2024.

Raiola über nächsten Haaland-Transfer: "Sind seit zwei Jahren am Denken und Tun"

Diese Hoffnungen haben durch Raiolas Aussagen nun einen herben Dämpfer erlitten. Zumal ein Transfer des Jungstars offenbar schon längst in der Mache ist. "Die großen Deals werden ein oder zwei Jahre im Vorfeld sorgfältig vorbereitet. Wir sind seit zwei Jahren am Denken, Tun und Machen", verriet der Berater und erklärte: "Wir haben klare Vorstellungen, wohin es mal für Erling gehen soll und schauen natürlich, was der Markt hergibt."

Ein Ende der Spekulationen um die Zukunft seines Schützlings ist vorerst aber wohl nicht in Sicht. Auch wenn Raiola im Winter mit dem BVB sprechen will, so wird "im Winter noch keine Entscheidung fallen."

Haaland kam im Winter 2020 von Red Bull Salzburg zum BVB und entwickelte sich seitdem zu einem der besten Stürmer der Welt. Seine Torquote in Dortmund ist mehr als beeindruckend: In 72 Partien für die Schwarz-Gelben gelangen ihm 74 Tore, dazu bereitete er noch 19 Treffer vor. In der laufenden Saison netzte der Skandinavier in 13 Einsätzen 17 Mal ein.

Raiola lässt Ausstiegsklausel beim BVB offen: "Rede niemals über Details"

Medienberichten zufolge beträgt Haalands Ausstiegsklausel im kommenden Sommer zwischen 75 und 90 Millionen Euro. Darauf angesprochen entgegnete Raiola: "Das bleibt zwischen mir und dem Spieler. Es gibt nur zwei Parteien, die etwas nach außen sagen dürfen: Der Verein und der Spieler. Ich rede niemals über Details. Wir und Dortmund wissen genau, was passieren muss. Wir haben das sehr klar strukturiert."

Der Norweger ist bekanntlich aber nicht der einzige Superstar, der bei Raiola unter Vertrag steht. So betreut der Italiener unter anderem auch Paul Pogba, aktuell in Diensten von Manchester United.

Dessen Vertrag läuft im Sommer aus, weshalb sich um den Franzosen ebenfalls immer wieder Wechselgerüchte ranken. So wurde der Weltmeister von 2018 in den vergangenen Wochen unter anderem mit Real Madrid und seinem Ex-Klub Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Pogba-Wechsel in die Bundesliga? Nur "die Bayern könnten sich ihn leisten"

Wie bei Haaland ist aber auch bei Pogba laut Raiola noch keine Entscheidung gefallen. "Wir haben viele Angebote für ihn, auch für eine Vertragsverlängerung. Wir schauen, was für ihn das Beste ist", teilte der Berater mit und stellte bezüglich eines möglichen Wechsels in die Bundesliga klar: "Die Bayern sind die einzigen, die sich ihn leisten könnten."

Bisher sei aber noch kein Angebot aus München eingetroffen.

