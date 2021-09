Im "Doppelpass" bei "Sport1" sagte Watzke: "Mats hatte eine Klausel in seinem Vertrag. Wir haben uns gedacht, dass es nicht sein kann, dass die Laufzeit eines Führungsspielers von Spielen abhängig ist. Diese Klausel haben wir gestrichen. Er ist bis 2023 dabei."

Zuvor hieß es, dass für den Fall, dass der Verteidiger in der Saison 2021/2022 in mindestens 22 Pflichtspielen zum Einsatz kommt, sich sein Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben automatisch um ein Jahr verlängern würde.

"Es ist natürlich klar, wenn Spieler über 30 sind, dann machst du keine Verträge über drei, vier Jahre", erklärte Watzke. Doch mit Hummels hätten sie das jetzt geklärt. So sei die Klausel, die nur eine Verlängerung bis 2023 vorgesehen hatte, wenn er eine gewisse Anzahl an Einsätzen absolviert, im Sommer gestrichen qorden.

Der Ex-Münchner war 2019 für 30 Millionen Euro vom FC Bayern zurück nach Dortmund gewechselt.

Watzke spricht über BVB-Torjäger Haaland

Die Zukunft von Axel Witsel beim BVB sieht hingegen weniger eindeutig aus. Watzke könne sich aber generell eine Verlängerung der Zusammenarbeit vorstellen: "Wenn wir das Gefühl haben, dass Axel eine gute Saison spielt und sich fit fühlt, sehe ich kein großes Problem drin", sagte der 62-Jährige. Der 32-Jährige wechselte 2018 zum BVB.

Der Geschäftsführer sprach zudem über Torjäger Erling Haaland, wollte sich allerdings nicht konkret über seine Zukunft äußern. "Es ist noch nicht entschieden, ob er im Sommer wirklich geht", so der BVB-Boss. Er wollte auch nicht kommentieren, ob der Norweger eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2024 datierten Vertrag habe: "Ich habe noch niemals in meinem Leben über Vertragsinhalte von Spielern geredet", meinte er.

Watzke ist sich allerdings sicher, dass Halaand "irgendwann sowieso bei einem der besten Vereine der Welt spielen wird. Aber er hat noch so viel Zeit." Sollte Haaland die Schwarz-Gelben im Sommer verlassen, versprach der 62-Jährige einen entsprechenden Ersatz zu finden: "Auf eines können sich unsere Leute verlassen. Wir werden einen finden."

BVB will Gespräche mit BVB-Youngster Moukoko führen

Zudem kündigte Watze Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Youngster Youssoufa Moukoko an. "Mit Moukoko werden wir auch sprechen. Ich denke mal, das bekommen wir auch hin. Aber er ist sicherlich auch ungeduldig und braucht Einsätze."

Der 16-Jährige hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2023.

