"Jetzt wird es völlig sinnlos mit dem VAR", kommentierte der BVB-Verteidiger die Entscheidungen. Doch welche Szenen hat Hummels damit genau gemeint?

In der 57. Minute erzielten die Mainzer nach einem direkten Freistoßtor von Aaron das 1:1. Das für den Standard verantwortliche Foul an der Strafraumgrenze hätte jedoch nicht als solches gewertet werden dürfen. Wie die TV-Wiederholungen zeigten, grätschte Bayer-Profi Kerem Demirbay im Zweikampf mit Dominik Kohr lediglich den Ball weg, was Schiedsrichter Cortus allerdings als Foulspiel wertete. Da Demirbay für diese Aktion "nur" Gelb sah, durfte der Videoschiedsrichter nicht eingreifen und die Situation wurde nicht revidiert.

Im Anschluss an die Partie wetterte auch Leverkusen-Coach Robert Andrich über diese Szene: "Das darfst du einfach nicht als Foul pfeifen. Eine bessere Grätsche gibt es in der Situation nicht."

Profitierten die Mainzer von dieser strittigen Szene noch, so wurden sie bei der zweiten Fehlentscheidung wohl benachteiligt - dieses Mal trotz VAR:

Nur drei Minuten nach dem Ausgleich erzielte Karim Onisiwo per Kopf den vermeintlichen Treffer zum 2:1 und drehte die Partie somit komplett. Der Unparteiische sah sich jedoch auf Anraten seines Videoassistenten die Szene am Spielfeldrand selbst noch einmal an und nahm das Tor wegen einer Abseitsstellung von Moussa Niakhaté zurück. Zwar stand der Mainzer im Abseits, jedoch ohne an den Ball zu kommen oder aktiv ins Spiel einzugreifen. Eine äußerst strittige Entscheidung.

Die Gäste aus Leverkusen gingen rund 15 Minuten vor Spieleende durch Lucas Alario (74.) erneut in Führung, doch die kurz davor eingewechselten Paul Boetius (84.) und Marcus Ingvartsen (88.) drehten die Partie spät zugunsten der Mainzer.

