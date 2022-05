Finanziell wäre ein Haller-Transfer kein Problem für Dortmund. Geht Haaland von Bord, würde das kolportierte 75 bis 90 Millionen Euro in die Kasse spülen.

Geschätzt die Hälfte dieser Summe müssten die Schwarz-Gelben wohl locker machen, um Haller unter Vertrag zu nehmen. Der Marktwert des 27-Jährigen wird von "transfermarkt.de" auf 30 Millionen Euro taxiert.

Ad

Allerdings steht der Angreifer bei Ajax Amsterdam noch bis 30. Juni 2025 unter Vertrag - und beim Rekordmeister weiß man selbstverständlich genau, was man an Haller hat. 46 Treffer und 16 Torvorlagen hat der ivorische Nationalspieler nach 64 Pflichtspielen auf dem Konto - ein überragender Wert.

Premier League Klopp baff wegen anstehendem Haaland-Deal: "Neue Maßstäbe" VOR 6 STUNDEN

Haller ist wie Haaland ein klassischer Mittelstürmer und führt mit 20 Ligatreffern die Torjägerliste der Eredivisie an. Wenig überraschend, dass diese Leistungen anderen Vereinen nicht entgangen sind. Haller bestätigte dies auch freimütig. "Natürlich gibt es Interesse von anderen Klubs. Aber ich sage immer: 'Interesse ist etwas anderes als ein Angebot und ein Transfer ist wieder etwas ganz anderes."

Haller dementiert Manchester-Gerücht

Gerüchten, wonach er zusammen mit Ajax-Trainer Erik ten Hag zu Manchester United geht, dementierte der Offensivstar. "Nein, ich werde ihm nicht folgen", bekräftigte Haller. Er fühle sich wohl in Amsterdam - im Verein und in der Stadt. Was das für einen eventuellen BVB-Transfer bedeutet, ist die offene Frage.

Eurosport-Einschätzung: Haller klingt nach einer verdammt guten Idee für den BVB. Körperlich robust und 1,90 m groß könnte der 27-Jährige der ideale Nachfolger in der zentralen Spitze sein. Zudem bewies er während seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt, dass ihm die Bundesliga liegt. 24 Tore und 13 Assists sammelte Haller in 60 Partien im deutschen Fußball-Oberhaus. Dazu ist er fit, in Form und im nahezu perfekten Alter, um die Borussia dauerhaft zu verstärken.

Wahrscheinlichkeit eines Wechsel zum BVB im Sommer: 30 Prozent

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Xavi: Lewandowski-Transfer für Barcelona "kompliziert"

Gänsehaut pur: BVB-Benefizspiel gegen Kiew voller Erfolg

Premier League Verkündung noch diese Woche? Haaland-Wechsel offenbar fix GESTERN AM 08:57