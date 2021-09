Beide Mannschaften hatten einige Personalprobleme zu beklagen. Bei Leverkusen fehlten unter anderem Charles Aránguiz und Piero Hincapié, die erst nachts zuvor von ihren Länderspielreisen zurückkehrten. BVB-Trainer Marco Rose musste unter anderem auf den formstarken Giovanni Reyna (Faserriss) verzichten, zudem fehlte Thorgan Hazard, immerhin kehrte Mats Hummels auf die Bank zurück – Neuzugang Marin Pongracic startete in der Innenverteidigung.

Auf beiden Seiten war von der Personalproblematik wenig zu sehen – die Mannschaften starteten intensiv mit viel Direktpassspiel und Zug zum Tor. In der Anfangsphase kam die Werkself etwas besser in die Partie, schaffte es offensiv immer wieder in die Gefahrenzone, während der BVB zunächst Probleme im letzten Drittel hatte.

Bereits in der 9. Minute ging Leverkusen früh in Führung. Ausgangspunkt war konsequentes Offensivpressing, das in einem Ballgewinn durch Paulinho mündete. Der Brasilianer schickte Florian Wirtz, der zwischen den Innenverteidigern aus 15 Metern zentraler Position zum Abschluss kam und per Pike ins rechte Eck vollendete.

Dortmund wurde mit zunehmender Spielzeit besser, bekam mehr Ruhe und Übersicht in die eigenen Angriff und sorgte so für mehr Gefahr. In der 37. Minute folgte schließlich der 1:1-Ausgleichstreffer. Thomas Meunier bekam auf der rechten Seite keinen Gegnerdruck, flankte perfekt in die Mitte auf Erling Haaland, der in dieser Szene keinen Bewacher hatte und problemlos aus sechs Metern ins linke Eck einköpfte.

Die Bayer-Defensive schlief nicht nur in dieser, sondern auch in einer Szene nur zwei Minuten später. Erneut hatte Meunier zu viel Platz zum Flanken, fand wieder Haaland in der Mitte. Der Norweger legte vor für Jude Bellingham, der mit einem Kopfball aus kurzer Distanz zur Stelle war. Allerdings schaltete sich der VAR ein und wies auf ein zuvor begangenes Foulspiel an Moussa Diaby hin. So zählte der Treffer korrekterweise nicht.

Bayer hatte Spielglück und münzte dieses kurz vor der Pause noch zum erneuten Führungstreffer um. Kerem Demirbay eröffnete mit einem weiten Vertikalpass auf Wirtz, der den Ball trieb und Patrick Schick auf der linken Seite mitnahm. Aus 15 Metern zog der Angreifer ab, setzte den Ball an den rechten Innenpfosten, von wo er zur 2:1-Führung ins Netz flog (45.+1).

Auch in der zweiten Halbzeit ging es furios weiter. Schon in der 49. Minute erzielte der BVB den erneuten Ausgleichstreffer. Erneut hatte Meunier auf der rechten Seite zu viel Platz, passte flach in die Mitte auf Haaland, der direkt weiterspielte zu Julian Brandt. Der Offensivmann nahm die Kugel edel mit der Hacke mit, zog in die rechte Strafraumhälfte ein und schoss den Ball anschließend wuchtig aus neun Metern unter die Latte.

Nur sechs Minuten später schlugen die Leverkusener einmal mehr zurück. Haaland klärte eine Ecke von der linken Seite per Kopf genau vor die Füße von Diaby, der den Ball bei seiner versuchten Direktabnahme nicht richtig traf, sich die Kugel dann jedoch nochmal vorlegte und aus 16 Metern flach ins rechte Eck verwandelte (55.).

Doch damit war nicht Schluss. Dortmund blieb überzeugt, blieb offensiv präsent und erzielte in der 71. Minute zum dritten Mal den Ausgleich. Raphaël Guerreiro übernahm eine Freistoßsituation des BVB aus 22 Metern halbrechter Position. Der Portugiese versuchte es direkt, legte die Kugel über die Mauer und traf unhaltbar und wunderschön in den rechten Winkel.

In der 77. Minute brachte sich die Werkself dann noch um den verdienten Lohn. Youngster Odilon Kossounou versuchte Marco Reus im Strafraum abzulaufen – es herrschte keine Gefahr – und traf den deutschen Nationalspieler dabei mit der Hand unglücklich im Gesicht. Der VAR schaltete sich ein, Referee Daniel Siebert überprüfte und zeigte auf den Punkt – Elfmeter. Haaland übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher ins linke Eck zur erstmaligen Führung, die den BVB-Sieg in einer hochklassigen Partie bedeutete.

Das fiel auf: Überfallfußball

Bayers Neu-Trainer Gerardo Seoane steht für mutigen, selbstbewussten und angriffslustigen Offensivfußball. Mit diesen Eigenschaften führte er Leverkusen nach vier Spielen zu sieben Punkten – nicht überragend – doch vielmehr ist die taktische Umschulung zu betonen. Seoane fordert bei der Umsetzung Disziplin ein – unter anderem beim kollektiven Pressing, gönnt zudem Freiheiten – vor allem im Sinne des offensiven Freigeistes. Seine Mannschaft dankt es ihm mit zielorientiertem und extrem schnellem und gefährlichem Vertikalspiel – und nicht zuletzt mit vielen Toren. Jetzt gilt es, die Defensive ebenfalls auf Touren zu bringen.

Die Statistik: 45

Er ist die personifizierte Lebensversicherung des BVB. Durch seinen Doppelpack brachte Haaland den Sieg, liegt bei fünf Saisontoren und insgesamt 45 Treffern nach 47 Bundesligaspielen.

