Allerdings zeigte Modric unter anderem im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain, dass er nach wie vor über die Qualität verfügt, große Spiele zu prägen. Eine Vertragsverlängerung um ein Jahr scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Auch Toni Kroos hatte zuletzt geäußert, seine Laufbahn beim spanischen Rekordmeister beenden zu wollen . "Das wird auch passieren. Wann das genau sein wird, kann ich noch nicht genau sagen", hatte er gegenüber "Sky Sport News" erklärt.

Ad

Doch mit 36 und 32 Jahren ist die Mittelfeldzentrale in der Mannschaft von Carlo Ancelotti in der Endphase ihrer Karriere - wenngleich die Madrilenen sich in Eduardo Camavinga schon im Sommer ein 19 Jahre altes Mittelfeldtalent gesichert haben.

Bundesliga Nerlinger: "Haaland zu Bayern? Würde Lewy roten Teppich ausrollen" VOR 14 STUNDEN

Allerdings läuft der Vertrag von Bellingham bei den Schwarz-Gelben noch bis 2025. Bei einem Kauf des englischen Nationalspielers müsste der Hauptstadtklub wohl tief in die Tasche greifen. Der BVB dürfte der "Bild" zufolge erst ab einer dreistelligen Millionenablöse schwach werden.

Jude Bellingham - Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

Auch der FC Liverpool mit Interesse

Real Madrid könnte aber Konkurrenz im Werben um den 18-Jährigen bekommen. Auch der FC Liverpool wurde in der Vergangenheit vermehrt mit dem Mittelfeldtalent in Verbindung gebracht, soll Bellingham den Medienberichten zufolge ebenfalls auf dem Zettel haben.

Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2020 für 25 Millionen Euro aus Birmingham in den Ruhrpott. Seither war der Youngster in 83 Begegnungen für die Schwarz-Gelben an 27 Treffern direkt beteiligt. In der laufenden Saison verpasst er nur zwei Spiele.

Beim Auswärtssieg in Wolfsburg fehlte er mit Knieproblemen, bei der Hertha saß er eine Gelbsperre ab. Ansonsten stand der Mittelfeldspieler immer in der Startelf.

Eurosport-Einschätzung: Bellingham gilt als eines der größten Talente im Weltfußball, präsentierte sich auch in großen Spielen trotz seines Alters schon oft als Leader. Zwar hatte der Engländer zuletzt immer wieder betont, wie wohl er sich in Dortmund fühlt, doch ein Wechsel nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar scheint aus Spielersicht im Bereich des Möglichen. Bei den Madrilenen könnte er an der Seite von Camavinga nach Modric und Kroos eine neue Ära prägen.

Transferwahrscheinlichkeit: 60 Prozent

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Wer fliegt als nächstes? Lewandowski, Ronaldo und Zlatan zittern um WM

BVB im Titelrennen oder nicht? Rose: "Ein Running Gag"

Fußball Bitterer Ausfall: RB Leipzig ohne Poulsen nach Dortmund VOR 14 STUNDEN