Christopher Nkunku hat eine grandiose Saison im Dress von RB Leipzig gezeigt - 35 Tore und 20 Assists in 51 Spielen, dazu die Auszeichnung als "Spieler der Saison" der Bundesliga sprechen für sich.

Kein Wunder, dass die Sachsen alles daran legen, ihren französischen Ausnahmespieler zu halten. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff stellte bereits mehrfach klar : "Ich habe es schon mal gesagt. Und ich sage es auch hier noch einmal: Christopher Nkunku ist auch in der kommenden Saison unser Spieler."

Ad

Ein klares Bekenntnis aus den Reihen des frisch gebackenen DFB-Pokalsiegers. Diese Wertschätzung weiß Nkunku zu schätzen: "Es ist schön, dass die größten Vereine der Welt an mir interessiert sind, aber es ist auch toll, dass Leipzig alles tut, um mich zu halten", so der Offensiv-Künstler auf einer Pressekonferenz vor den Spielen der französischen Nationalmannschaft.

Ligue 1 Eklat in Frankreich - Platzsturm-Chaos nach Abstieg von Saint-Etienne VOR 4 STUNDEN

Einen Wechsel zurück zu seinem Jugendklub Paris Saint-Germain schloss der 24-jährige aber nicht aus: "Paris ist meine Heimat, der Verein meines Herzens. Ich schließe daher keine Türen. Im Fußball ist alles möglich."

Nkunku-Interessenten stehen Schlange

Laut Informationen von "Sport1" mangelt es nicht an Vereinen, die sich die Dienste des Flügelstürmers gerne sichern würden. Neben Paris, Real und Chelsea soll auch Manchester United und der FC Bayern hinter Nkunku her sein.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat schon bei RB mit dem 24-Jährigen zusammengearbeitet und gilt als großer Fan.

Eurosport-Einschätzung: In Leipzig steht Nkunku noch bis 2024 unter Vertrag. Die Sachsen haben große Ziele und wollen ihren Offensiv-Künstler sogar zu einer Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr überreden. Momentan scheint eine erneute Verlängerung aber eher unwahrscheinlich.

Der begehrte Franzose scheint zumindest das Interesse von "Herzensklub" PSG zu erwidern. Sollte sich der 24-Jährige gegen ein neues Arbeitspapier entscheiden, könnte RB aber auch im Sommer 2023 noch durch einen Verkauf verdienen. Der Pokalsieger hat also die Karten in der Hand und dürfte seinen "Spieler der Saison" wohl noch ein weiteres Jahr in Leipzig halten. Spätestens dann scheint aber ein Verkauf am wahrscheinlichsten.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 40%

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Hamann mit vernichtender Kritik an Thiago: "Überbewertet"

Enttäuschung? Von wegen! Liverpool-Fans feiern Klopp und Co. frenetisch

Fußball Verliert Leipzig seinen Superstar? Nkunku weckt Interesse in England 26/05/2022 AM 07:38