Es ist kein alltägliches Gerücht: Laut der spanischen "AS" denkt der FC Bayern über eine Verpflichtung von Cristiano Ronaldo nach. Der deutsche Rekordmeister bereite einen "großen Tausch" vor: CR7 für "Lewy".

Es wäre ein spektakulärer Ersatz für den weiterhin abwanderungswilligen Robert Lewandowski. Der Pole soll laut übereinstimmenden Medienberichten einen Wechsel zum FC Barcelona anpeilen. Auch der portugiesische Superstar soll auf der anderen Seite mit einem Abgang aus Manchester kokettieren. Die Red Devils haben in der vergangenen Saison die Qualifikation für die Champions League verpasst.

Laut dem Bericht des spanischen Mediums soll das Umfeld von "CR7" bereits vom Interesse der Münchner wissen. Demnach steht die Vertretung des fünffachen Ballon d'Or-Siegers den Plänen positiv gegenüber. "Sein nächstes Ziel könnte München sein", schreibt die Zeitung.

Eurosport-Einschätzung: Cristiano Ronaldo hat trotz aller unbestrittener sportlicher Klasse bereits das stolze Alter von 37 Jahren erreicht. Laut der englischen "Sun" verdient der Portugiese bei Manchester United immer noch rund 26 Millionen Pfund (29 Millionen Euro). Ein solches Verdienst würde das Gehaltsgefüge in München sprengen.

Zum Vergleich: Topverdiener Robert Lewandowski verdient rund 24 Millionen Euro pro Jahr. Ronaldo ist noch bis 2023 an Manchester United gebunden und besitzt eine Option für ein weiteres Jahr im Old Trafford. Bei den enormen Gehaltsvorstelllungen ist ein Wechsel an die Isar unrealistisch. Es dürfte sich (mal wieder) nur um ein wildes Gerücht handeln.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 5%

