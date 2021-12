Bei Gladbach mussten der Kapitän Lars Stindl und Patrick Herrmann im Vergleich zum letzten Wochenende zunächst auf der Bank Platz nehmen. Ermedin Demirovic bekam bei den Gästen aus Freiburg eine Chance im Angriff.

Nach nur 120 Sekunden klingelte es bereits im Kasten der Borussia. Maximilian Eggestein beförderte die flache Flanke von Kevin Schade aus sieben Metern ins Tor (2.). Zeit zur Erholung blieb den Borussen nicht, denn Freiburg legte direkt nach. Vincenzo Grifos Flanke fand Schade, der den Ball per Kopf im Tor unterbrachte (5.). Auf der gegenüberliegende Seite verfehlte Alassane Plea das Tor mit einem flachen Distanzschuss (8.). Wenige Minuten später erhöhte Philipp Lienhart mit seinem Nachschuss nach Grifos Freistoß (12.). Die Gladbacher verteidigten vor allem bei Standardsituationen desolat und kassierten den nächsten Gegentreffer. Grifos Ecke brachte Nicolas Höfler mit dem Kopf im Tor unter (19.).

Die Fohlen wussten nicht wie ihnen geschieht. Beim SC Freiburg landete jeder Abschluss im Tor von Yann Sommer. Grifos gefährlichen Freistoß drückte Lucas Höler nach kurzem Chaos über die Linie (25.). Gladbach-Trainer Adi Hütter reagierte und brachte Breel Embolo sowie Patrick Herrmann für Plea und Stefan Lainer (30.). Gladbach wurde kaum gefährlich bis der eingewechselte Embolo die Übersicht für Dennis Zakaria behielt. Der Anschluss des Schweizer war jedoch zu zentral (36.). Kurz darauf landete der Ball schon wieder im Kasten von Sommer. Nico Schlotterbeck verwertete die Flanke vom starken Grifo mit dem Kopf (37.). Die Fohlen erlebten einen einzigen Albtraum in der ersten Hälfte.

Die zweite Hälfte des Spiels verlief schleppend. Während sich die Freiburger zurücklehnten und abwarteten versuchte Gladbach das Spiel zu machen. Großchancen spielten sie dabei jedoch nicht heraus. Die erste Torannäherung erfolgte durch Patrick Herrmann, doch Freiburg-Schlussmann Mark Flekken nahm die Kugel sicher auf (59.). Auf der anderen Seite verpasste Schlotterbeck den Abschluss nach Christian Günters Ecke (60.). Die Anläufe von Gladbach brachten wenig Ertrag. Ramy Bensebainis und Embolos Flanken fanden keine Abnehmer (69.).

Kurz darauf versuchte Fohlen-Trainer Adi Hütter mit der Hereinnahme des Kapitäns Lars Stindl für etwas Schwung zu sorgen (71.). Dieser Schwung blieb allerdings aus, die Borussia erspielte sich keine klaren Torchancen mehr in der zweiten Hälfte. Bensebainis Schlenzer aus 20 Metern flog übers Tor. Die Freiburger zeigten sich zufrieden und spielten das Spiel in Ruhe herunter. In der Bundesliga erzielte Freiburg erstmals sechs Tore und siegte zum zweiten Mal bei Borussia Mönchengladbach.

Das fiel auf: Standardstärke des SC Freiburg

Der SC Freiburg bestrafte die Fohlen insbesondere nach Standardsituationen gnadenlos. Vier der sechs Tore in der ersten Halbzeit fallen nach einem Standard. Vor allem Grifo glänzt mit seinen scharfen Flanken als Vorbereiter. An fünf Toren war er direkt beteiligt.

Statistik: 6

Gegen Borussia Mönchengladbach stelle die Mannschaft von Trainer Streich einen Bundesliga-Rekord auf. Der SC Freiburg ist das erste Team, bei dem sich bereits in der ersten Halbzeit sechs verschieden Torschützen in die Torjägerliste eingetragen haben.

